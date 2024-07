La cigarette électronique pour lutter contre les odeurs de tabac

Quand on fume à l’intérieur de notre maison, on laisse forcément une odeur de tabac froid partout. Cette dernière s’imprègne des rideaux, des moquettes, du canapé, des meubles, des vêtements, des cheveux… Pour les fumeurs, cette odeur de tabac froid n’est pas gênante, mais pour les non-fumeurs, elle est très désagréable. Afin de ne plus sentir cette odeur et d’épargner les proches de ça, il est possible de passer à la cigarette électronique.

Pour des senteurs plus agréables

La cigarette électronique est une bonne alternative afin de profiter et de faire profiter aux autres une odeur rafraîchissante et agréable tout en fumant. En effet, l’e-liquide est disponible suivant différents parfums. Même s’il contient une dose de nicotine, il ne laisse pas des odeurs tenaces de tabac froid, c’est la senteur de l’e-liquide qui se répand dans toute la maison et qui s’imprègne des textiles et autres. Si vous allez acheter une cigarette électronique, vous allez donc instaurer une ambiance parfumée et fraîche chez vous tout en ayant votre dose de nicotine.

Fumer autrement

À l’inverse de la vapeur de la cigarette classique, celle qui libère de la cigarette électronique se compose de fines gouttelettes se dissipant rapidement au contact de l’air. Il suffit de quelques secondes pour les voir disparaître totalement. Par contre, la fumée de tabac est dense, et elle se fixe sur les surfaces qu’elle trouve, et elle laisse une odeur résiduelle qui n’est pas appréciée des individus non-fumeurs. Cette odeur suit le fumeur, de la voiture, en passant par les habits jusqu’à l’haleine, et elle incommode certaines personnes. D’ailleurs, notons qu’en optant pour la cigarette électronique, vous pourrez réduire votre consommation de tabac, et pourquoi ne pas arrêter définitivement !

La cigarette électronique est une aide précieuse dans le sevrage tabagique, et vous n’attendez pas longtemps pour sentir les bénéfices sur votre santé et vos sens, notamment l’odorat et le goût.